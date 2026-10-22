Девушка из Самары вышла замуж за рязанского курсанта после знакомства в квест-руме

Руководитель рязанского отдела ЗАГС Елена Сорокина рассказала трогательную историю о молодой паре, чья любовь началась со случайной встречи в квест-руме и завершилась свадьбой в Рязани. Эта история, объединяющая Самару и Рязань, стала ярким примером того, как настоящие чувства преодолевают расстояния и испытания.

Всё началось два года назад, когда 16-летняя Лиза из Самары отмечала день рождения в квест-руме. Администратор заведения Андрей сразу привлёк её внимание своей внимательностью и умением организовать игру.

Встречи в квест-румах стали частыми, и вскоре молодые люди начали активно общаться в социальных сетях и переписываться до поздней ночи. Четыре месяца пролетели незаметно, пока в их жизнь не вмешалась повестка — Андрея призвали на срочную службу.

Однако расстояние не стало преградой для их любви. После срочной службы Андрей заключил контракт и отправился на специальную военную операцию. Их отношения продолжались через звонки и сообщения в мессенджерах, укрепляя доверие и веру друг в друга.

Летом 2026 года Андрей сделал Лизе предложение. Сейчас он обучается в Рязанском десантном училище, а Лиза недавно приехала в Рязань для регистрации брака.

Родители уже в курсе их отношений, но организовать большую свадьбу в Рязани будет сложно. Молодожёны обещают устроить яркое и весёлое торжество, но чуть позже.

Теперь Лиза и Андрей официально женаты, хотя и без пышного торжества. Главное для них — штамп в паспорте и кольца на пальцах. Молодожёны планируют обосноваться в Рязани, но готовы переехать, если Андрея переведут по службе.