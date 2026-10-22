Иван Охлобыстин проверит логику и смелость российских звезд в новом шоу «Коллекционер» на СТС

8 ноября в 16:30 телеканал СТС представит масштабное развлекательное шоу «Коллекционер» (16+). Известный актёр Иван Охлобыстин пригласит популярных личностей в загадочный особняк для прохождения необычных испытаний.

В каждом выпуске шоу пять звёзд будут соревноваться в восьми сложных заданиях, вдохновлённых мировыми достижениями. За успешное выполнение этапов участники будут получать кристаллы, которые в финале обменяют на драгоценное время в сокровищнице владельца. Выигрыш команды зависит от количества пойманных золотых шаров.

Анна Седокова, первая гостья проекта, отметила удивительную детализацию декораций. По её словам, в особняке каждая деталь может быть ключом к следующему испытанию. Саша Савельева добавила, что съёмки проходили в условиях строгой секретности, что вызывало волнение и нервозность.

Участниками шоу станут Анна Седокова, Виктория Дайнеко, Саша Савельева, Алла Михеева, Ирина Дубцова, Алексей Ягудин, Ольга Кузьмина, Аня Покров, Сергей Рост и Александр Пташенчук.

Особый интерес вызывают личные истории участников. Анна Цуканова-Котт и Аристарх Венес встретились после конфликта, а Роза Сябитова вместе с сыном Денисом решили проверить родственные узы. Павел Деревянко и его супруга Зоя продемонстрировали семейную динамику. В испытаниях также участвовали пародистка Екатерина Моргунова, «королева озвучки» Дарья Блохина и журналистка Алёна Блин.

Локации особняка впечатляют: здесь есть бальный зал, библиотека, мастерская, подземелье, гардеробная, круглый зал, комнаты с мостом и лабиринтом. Участникам предстоит управлять роботизированной рукой, с завязанными глазами описывать исторические костюмы, играть в «испорченный телефон», проходить проверку электрошокером, искать кристаллы в лабиринте, ездить на нестандартном велосипеде, расшифровывать свитки классиков, собирать пазл на скользком полу и запускать инженерный механизм.

Зоя Бербер, впечатлённая масштабом проекта, призналась, что в съёмочной группе задействовано не менее ста человек. Иван Охлобыстин считает роль коллекционера подходящей для себя, отмечая, что в жизни делится характером Безумного шляпника, а собирательство требует особого склада психики.