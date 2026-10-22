Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»
Транспорт и дороги

Дорожники завершили ремонт мостовых сооружений на трассе М-5 Урал в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области завершен очередной этап планово-предупредительных работ на объектах транспортной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», специалисты привели в нормативное состояние искусственные сооружения на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал».

Ремонт проводился на двух ключевых участках. На мостах через реку Листвянка (правый и левый пролеты) дорожники восстановили деформационные швы. Этот комплекс мер направлен на устранение дефектов, возникающих со временем, таких как выкрашивание герметика, образование зазоров и разрушение мостового полотна. Данные работы критически важны для продления срока службы конструкций и обеспечения безопасности как автомобилистов, так и пешеходов.

Аналогичные восстановительные работы на деформационных швах были проведены на путепроводе через улицу Южный промузел. Дополнительно на этом объекте заменили перильное ограждение и выполнили комплекс отделочных и окрасочных работ.

Масштабная программа по приведению искусственных сооружений в нормативное состояние продолжится и в следующем году. В списке приоритетных объектов:

  • Капитальный ремонт моста через ручей в Пронском районе на автодороге Р-22 «Каспий».
  • Ремонт сооружения через реку Тысья на трассе М-5 «Урал», который начнется в мае и будет включать частичную замену балок, ремонт конусов и обновление дорожного полотна.
  • Планово-предупредительные работы на правом и левом путепроводах через железную дорогу «Рязань – Самара», старт которых намечен на весну.

Полное завершение всех запланированных работ на данных искусственных сооружениях дорожные службы планируют осуществить к 2028 году.

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