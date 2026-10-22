Диетолог назвал продукты, которые вызывают ночные кошмары

Многие люди привыкли завершать день небольшим перекусом, однако употребление определенных продуктов перед сном может обернуться не только бессонницей, но и пугающими сновидениями. Механизм этого явления, который долгое время считался лишь народным наблюдением, имеет под собой четкое научное обоснование. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог и доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По словам эксперта, связь между рационом и качеством сна гораздо глубже, чем принято думать. Любая плотная, калорийная, жирная, острая или сладкая пища, съеденная в большом количестве на ночь, начинает работать против полноценного отдыха.

«Механизм тут достаточно понятен. Организм начнет вместо сна переваривать пищу и еще стараться выровнять уровень сахара в крови», — объясняет Андрей Бобровский.

В результате таких процессов сон становится поверхностным, а человек начинает чаще просыпаться среди ночи. Именно в этом кроется разгадка «ночных кошмаров»: проснувшись в фазе активного сновидения, мозг лучше запоминает увиденное. Отсюда и возникает ложное ощущение, что человеку приснился ужас, хотя на самом деле он просто чаще фиксирует свои сны из-за прерывистого отдыха.

Диетолог составил перечень классических продуктов, которые категорически не рекомендуется употреблять во второй половине дня:

Кофеинсодержащие продукты. Речь идет не только о кофе, но и о крепком чае, коле, энергетиках и даже темном шоколаде. Период полувыведения кофеина из крови составляет от шести до восьми часов. «Чашка кофе в пять вечера однозначно может аукнуться в полночь», — предупреждает врач. Алкоголь. Он создает иллюзию помощи в засыпании, но во второй половине ночи сон становится прерывистым и беспокойным, из-за чего утром человек чувствует себя разбитым. Сладости. После употребления торта или конфет уровень сахара в крови сначала резко подскакивает, а затем так же стремительно падает, что вызывает гормональные скачки и пробуждения. Сыры, колбасы и копчености. В процессе их созревания или приготовления образуются вещества (например, тирамин), которые могут возбуждающе действовать на нервную систему. Жирная и жареная пища, в свою очередь, слишком долго переваривается, нагружая желудочно-кишечный тракт.

Чтобы обеспечить себе здоровый и крепкий сон, Андрей Бобровский рекомендует придерживаться простого, но эффективного правила: последний прием пищи должен завершаться за два-три часа до отхода ко сну.

При этом ужин должен быть легким, а порции небольшими. Идеальными вариантами станут стакан кефира, небольшая порция творога или яблоко. Сыры, сладости и другие тяжелые продукты эксперт советует без сожаления переносить на первую половину дня, когда организм способен их полноценно переработать.

В заключение врач-диетолог обратил внимание на важную деталь: очень часто люди едят на ночь вовсе не из-за физического голода. Причиной становятся усталость, стресс, скука или другие психоэмоциональные факторы. Если вы замечаете за собой привычку полакомиться перед сном, то вам нужно разбираться не столько с меню, сколько с тем, что вас на самом деле тревожит.