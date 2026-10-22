Ясинский назвал места уборки и точки нового озеленения в Рязани

Месячник благоустройства в Рязани продолжается. Глава администрации города Борис Ясинский обратился к жителям с приглашением принять участие в четвертом общегородском субботнике, который состоится 24 октября, а также рассказал о новых масштабных работах по озеленению города.

В предстоящую субботу, 24 октября, волонтеров и неравнодушных рязанцев ждут на 12 участках города. Основной упор сделан на приведение в порядок зеленых зон, тротуаров и общественных пространств.

Среди ключевых локаций субботника:

зеленая зона вдоль улицы Карла Маркса (от улицы Октябрьской у памятника Молодцову до улицы Энгельса);

территория улицы Сельских Строителей между школой № 70 и жилыми домами, включая разворотный круг;

тротуар и зеленая зона на улице Зубковой (от дома 2 до 10б);

район Красного ручья в Центральном парке культуры и отдыха;

участок улицы Полевой от дома 75 в сторону железнодорожного переезда и автотранспортного техникума;

территория у дома 62 по улице Чапаева;

зеленая зона между домами на улицах Мусоргского и Кутузова;

полоса озеленения вдоль Октябрьского городка от дома 82 по улице Чкалова до железнодорожного переезда 201 км;

объекты в поселке Солотча (дома 58 на улице Первомайской и 18 на улице Порядок);

парки «Морской Славы» и «Героев войны 1812 года».

Помимо уборки, в городе продолжаются активные работы по созданию новых зеленых зон. В районе Липецкого моста, на Лыбедском бульваре, запланирована масштабная высадка растений. В пятницу, 23 октября, с 11:00 до 15:00 специалисты высадят здесь более двух тысяч саженцев. В ассортименте — рябина, сосна, ольха, спирея, вейник и другие декоративные культуры, которые помогут преобразить облик этой части города и сделают прогулочные зоны более комфортными для жителей.