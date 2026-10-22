Эксперт назвал цель Зеленского в контексте рекордной атаки дронов на Москву

Рекордная атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье может быть связана с планами Владимира Зеленского улучшить позиции перед переговорами, заявил в беседе с «МК» военный эксперт Василий Дандыкин.

В ночь на четверг в сторону столичного региона летели 630 дронов. Большую их часть удалось ликвидировать на дальних рубежах, еще 163 беспилотника — на подлете к Москве.

Специаилист считает, что Украина неслучайно решила устроить налет вскоре после встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

«Масштаб атаки, случившейся через несколько часов после отъезда спецпосланника, как раз и говорит о попытке Киева добиться лучших переговорных позиций: если бы московская ПВО дала сбой, у украинской стороны было бы больше козырей на технических консультациях», — пояснил Дандыкин.

Однако, по его словам, российские силы ПВО успешно справились с атакой, поэтому результата для пиара Киев не получил.

Как отметил Дандыкин, команда Зеленского опасается, что Вашингтон начнет давить с требованием принять тот или иной вариант завершения конфликта.