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Политика

Профайлер оценил попавшую в кадр записку Уиткоффа на встрече с Путиным

Никита Рязанцев
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф действует как настоящий посредник, связывая разные стороны и подводя их к сделке, заявил в беседе с «АиФ» профайлер Руслан Панкратов.

Так он оценил кадр с заметками американца, написанными от руки во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Журналисты разобрали следующие фразы: «Спасибо — видение Трампа», «встретился с европейцами + Зе»; «я чувствую, что процесс идет», «нужно развивать это»; «трехсторонние» и «сделка».

Собеседник издания подчеркнул, что в этих заметках важнее не сам почерк, а структура.

«Благодарность, упоминание контактов с европейцами, акцент на возникшем импульсе и переход к договоренности — так выстраивают последовательность убеждения, где декларируют для СМИ проделанную работу», — пояснил Панкратов.

По его мнению, Уиткофф не пытался конспектировать ход встречи, а записывал опорные тезисы для выступления.

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