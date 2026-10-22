С россиян стали быстрее взыскивать долги за ЖКХ

В России с октября ускорили процесс взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги благодаря цифровым технологиям, пишет URA.RU.

«Они смогут быстрее попадать в исполнительное производство благодаря сквозной интеграции ГИС ЖКХ, портала Госуслуг и службы судебных приставов», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что сейчас закон не предусматривает единой минимальной суммы долга, при которой УК и ресурсоснабжающие организации вправе обратиться в суд. Они могут задействовать мировых судей, если размер задолженности не превышает 500 тысяч рублей.

Управляющая компания должна передать копию заявления владельцу жилья до судебного разбирательства. После вынесения приказа мировой судья в течение пяти дней уведомляет об этом должника. Тот же имеет право оспорить документ, направив возражения в суд в течение десяти дней с момента его получения.

Если судебный приказ вступает в силу и не получает возражений, данные автоматически передаются в банки и к судебным приставам. В результате этого средства могут быть списаны со счетов должника. Если денег недостаточно, процесс взыскания продолжается по мере их поступления.

Судебные приставы могут наложить арест на имущество должника, взыскать официальные доходы, такие как зарплата, и временно ограничить его право на выезд из страны.