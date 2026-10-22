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Новости России

Онколог оценил шансы Лерчек на выздоровление в Китае

Никита Рязанцев
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CAR-T-терапия, которую планирует начать больная раком желудка блогер Валерия Чекалина в Китае, не гарантирует выздоровление, заявил в беседе с Life.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

По словам доктора, этот метод считается перспективным, но при запущенном заболевании добиться полного излечения затруднительно.

«CAR-T-терапия — абсолютно не панацея. Если человек придет на ранней стадии, обычный хирург удалит опухоль, и на этом все. А CAR-T-терапия стоит миллионы долларов», — отметил Черемушкин.

В отличие от химиотерапии, метод CAR-T задействует потенциал иммунной системы пациента. Для этого у человека изымают клетки, модифицируют их для идентификации конкретных опухолевых мишеней, размножают и возвращают в организм, пояснил врач.

Он добавил, что CAR-T уже применяется при некоторых заболеваниях крови, но при раке желудка пока остается экспериментальным подходом.

«Попытка не пытка, я думаю, это оправдано. Все, что можно сделать, нужно делать», — сказал медик.

В четверг Лерчек сообщила об ухудшении состояния. По ее словам, обследование выявило рост метастазов в нескольких органах, в том числе в надпочечниках, яичниках и легких.

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