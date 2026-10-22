Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков: «Школа 21» даст возможность рязанцам бесплатно получать востребованные навыки в ИТ-сфере

Анастасия Мериакри
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В Рязанском филиале Национального центра «Россия» состоялось знаковое событие для цифрового развития региона. Губернатор Павел Малков официально дал старт первому набору участников в «Школу 21» — бесплатный проект по подготовке ИТ-специалистов, реализуемый Сбером в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова, управляющая Рязанским отделением ПАО «Сбербанк» Ирина Амирова и бесплатной цифровой школы инженеров от Сбера АНО «Школа 21» Рустам Айнетдинов. Глава региона напомнил, что запуск школы стал возможным благодаря соглашению, подписанному со Сбером на Петербургском международном экономическом форуме.

Павел Малков подчеркнул стратегическую важность проекта: «Стараемся создавать в регионе как можно больше новых возможностей для молодежи. Хорошее образование, интересная работа, комфортное окружающее пространство. И везде самое серьезное внимание уделяем цифровым технологиям. Сегодня они нужны абсолютно в любом направлении: промышленности, медицине, сельском хозяйстве и государственном управлении. Везде нужны люди, которые умеют эти новые технологии применять на практике. Сбер в этой работе один из наших ключевых партнеров. Вместе развиваем цифровые решения в разных сферах, и сегодня объявляем старт набора в «Школу 21». Это важный проект для нашего региона. Рязанцы смогут бесплатно получать востребованные навыки в ИТ-сфере. Мне очень близок практический подход в «Школе 21», где в команде решаются реальные задачи». Губернатор также выразил личную благодарность президенту Сбербанка Герману Грефу за плодотворное сотрудничество.

Директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов отметил, что программа нацелена на получение сильных практических навыков: «Школа 21» поможет жителям региона получить сильное практическое цифровое образование, а также навыки и профессии, востребованные современной экономикой. В «Школе 21» участники осваивают цифровые инструменты, искусственный интеллект, языки программирования, а главное – учатся применять знания на практике, самостоятельно искать решения и работать в команде. Такой подход помогает развивать профессиональные навыки, необходимые для создания цифровых продуктов и дальнейшего профессионального роста».

Подать заявку может любой житель региона старше 18 лет, независимо от наличия профильного образования или опыта в программировании. Отбор стартует 23 ноября и пройдет в несколько этапов:

  1. Онлайн-игра на проверку логики, памяти и алгоритмического мышления.
  2. Выполнение индивидуальных и командных заданий.
  3. Двухнедельный интенсив в кампусе, который будет организован в ТРЦ «Премьер». Этот этап позволит кандидатам попробовать себя в разных ИТ-направлениях: от разработки программного обеспечения до искусственного интеллекта и кибербезопасности и определить, в какой сфере хотят развиваться дальше.

Основной учебный процесс начнется в январе. У каждого учащегося будет собственная образовательная траектория. Оно строится на принципе «равный равному»: участники обмениваются знаниями и опытом, выполняют индивидуальные и групповые проекты. Процесс полностью практико-ориентированный. Все учатся на реальных примерах и могут создавать решения, действительно востребованные и работающие на пользу бизнеса и региона. Обязательная часть программы – трехмесячная стажировка.

Подать заявку на участие в проекте уже можно на официальном сайте «Школы 21».

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