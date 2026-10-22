Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности отдать часть Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможной заморозке конфликта и готовности Киева пойти на территориальные компромиссы. В интервью журналисту ВГТРК глава государства дал оценку подобным инициативам.

По словам Владимира Путина, обсуждать вопрос территориальных потерь в данном контексте абсолютно неуместно. Президент РФ подчеркнул, что речь идет не об украинских землях, а об исторических территориях России.

«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторической России», — цитирует президента «Газета.Ru».

Глава государства также напомнил о легитимности процесса, отметив, что жители данных регионов сначала проголосовали за государственную независимость, а затем поддержали воссоединение с Российской Федерацией.

«Так что говорить о каких-то территориальных потерях мне кажется неуместным», — подчеркнул Путин.

Поводом для комментария стало интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News. В ходе беседы украинский лидер допустил возможность заключения мирного соглашения с Россией на условиях заморозки боевых действий по текущей линии фронта. Зеленский выразил готовность сохранить за Украиной 75% прежних территорий, что фактически подразумевает переход 25% земель под контроль России. При этом он категорически отверг возможность вывода украинских войск с территории Донбасса.