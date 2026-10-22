Актер из «Ментовских войн» Старцев погиб в зоне СВО

Актер Ефим Старцев, который сыграл в сериале «Ментовские войны 9», погиб в возрасте 50 лет, защищая Родину в зоне специальной военной операции. О трагедии агентству ТАСС сообщили в окружении артиста.

«Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая родину», — сказал собеседник агентства.

По словам близкого друга актера Дмитрия, церемония прощания с артистом состоялась 19 октября в Санкт-Петербурге. Старцева похоронили на Городском Петергофском кладбище не на аллее героев, а рядом с его родными.

Среди актерских работ Старцева — роль охранника Панайотова в сериале «Ментовские войны 9». Также в его фильмографии числится участие в проекте «Наш спецназ 3» и ряде других отечественных картин.