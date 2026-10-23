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Новости кино и ТВ

После смерти актрисы Ларисы Жуковской открыли наследственное дело

Алексей Самохин
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В Москве начали наследственные процедуры после смерти заслуженной артистки России Ларисы Жуковской. Открытие дела подтвердили материалы, с которыми ознакомился aif.ru. Документы находятся в ведении одного из столичных нотариусов.

Жуковская умерла 1 июня 2026 года в больнице. До 89-летия актрисы оставалось меньше двух недель. Незадолго до смерти она находилась на искусственной вентиляции легких, рассказывали знакомые артистки.

«Она давно болела. Была в больнице на ИВЛ. Ее сиделка звонила всем из телефонной книги Ларисы Александровны, говорила, что все совсем плохо», — вспоминала одна из знакомых Жуковской в день ее смерти.

Театр и дружба с режиссером Валерием Усковым

Лариса Жуковская много лет играла в спектакле «Ее друзья» по пьесе драматурга Виктора Розова. Коллеги вспоминают ее не только как актрису, но и как человека, который поддерживал дружеские отношения с театральными деятелями.

«Она дружила с Валерием Ивановичем Усковым, режиссером спектакля. Они были друзьями», — рассказала aif.ru актриса Ольга Дубовицкая.

Режиссер Валерий Усков умер 24 августа 2025 года в возрасте 92 лет — примерно за год до смерти Жуковской.

Путь актрисы в МХАТ

Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году она окончила ГИТИС, где училась на курсе И. М. Раевского, а затем начала работать в труппе МХАТ. С 1961 года актриса служила в МХАТ имени Горького.

После раздела театра в 1987 году Жуковская осталась в коллективе под руководством Татьяны Дорониной. Она продолжила работать в традициях мхатовской школы.

За годы на сцене артистка сыграла множество характерных ролей. Среди постановок с ее участием — «Синяя птица» Мориса Метерлинка, «Идеальный муж» Оскара Уайльда, «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова и «Западня для королевы» Виктора Гюго.

В ее театральном репертуаре были и спектакли «День свадьбы» Виктора Розова, «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, «Три толстяка» Юрия Олеши и «Зойкина квартира» Михаила Булгакова. Жуковской довелось выходить на одну сцену с Аллой Тарасовой, Борисом Грибовым и Николаем Масальским.

Роли в «Войне и мире» и «Анне Карениной»

В кино Жуковская дебютировала в 1956 году. За свою карьеру она снялась примерно в двух десятках картин, а наиболее известными стали экранизации классических произведений русской литературы.

В фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» актриса сыграла княжну Безухову. В картине Александра Зархи «Анна Каренина» ей досталась роль княжны Вороновой.

Лариса Жуковская получила звание заслуженной артистки Российской Федерации за вклад в театральное и кинематографическое искусство. Она умерла 1 июня 2026 года в возрасте 88 лет.

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