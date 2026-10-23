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Происшествия

Над Рязанской областью в ночь на 23 октября сбили беспилотники

Анастасия Мериакри
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Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на регионы Центральной России. Согласно утренней сводке Министерства обороны Российской Федерации, в числе регионов, где были перехвачены и уничтожены вражеские дроны, оказалась и Рязанская область.

В ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь дежурными расчетами ПВО было перехвачено и ликвидировано в общей сложности 443 украинских беспилотника самолетного типа. Атаке подверглись территории Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Точное количество БПЛА, сбитых непосредственно в небе над Рязанской областью, в официальной сводке не уточняется.

Напомним, что угроза атаки беспилотников была официально объявлена в Рязанской области вечером 22 октября в 23:16. Жителям региона было рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности, не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

Режим беспилотной опасности действовал на протяжении почти семи часов. Официальный отбой тревоги экстренные службы дали лишь утром 23 октября в 06:07.

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