Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области всю ночь

Режим беспилотной опасности на территории Рязанской области сняли утром 23 октября. Ночь жителям региона пришлось провести в условиях повышенных мер предосторожности.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Рязанской области вечером 22 октября, в 23:16. Жителям и гостям региона советовали избегать открытых пространств, не подходить к окнам.

Почти через семь часов, в 06:07 утра 23 октября, экстренные службы официально объявили об отмене беспилотной опасности.

На момент выхода материала официальной информации о сбитых беспилотниках в Рязанской области не поступало.

При обнаружении подозрительных предметов или обломков, а также в случае чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по номеру экстренных служб 112.