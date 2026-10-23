Средние предлагаемые зарплаты в России выросли на 20% за год

Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», которое приводит РИА Новости, средние зарплатные предложения в стране за последний год увеличились на 20 процентов, достигнув отметки в 84 590 рублей в месяц.

Аналитики изучили данные за период с января по сентябрь 2026 года и выявили регионы, где работодатели наиболее значительно повысили уровень оплаты труда.

Абсолютным лидером по темпам роста стала Республика Калмыкия. Здесь средние зарплатные предложения подскочили на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 88 947 рублей. На втором месте оказалась Мурманская область с ростом на 46 процентов, где средняя предлагаемая зарплата составила 105 882 рубля.

Третье и четвертое места разделили Костромская и Сахалинская области, показавшие одинаковый рост на 44 процента. При этом абсолютные значения в этих регионах существенно различаются: в Костроме средняя зарплата достигла 85 730 рублей, а на Сахалине — 130 825 рублей в месяц.

Замыкают список лидеров Оренбургская и Брянская области с ростом на 43 процента (до 80 027 и 83 053 рублей соответственно), а также Вологодская область, где зарплатные предложения увеличились на 40 процентов и составили в среднем 88 808 рублей.

Эксперты «Авито Работы» обращают внимание на специфику расчетов. Под средним зарплатным предложением понимается среднее арифметическое значение между минимальной и максимальной границами зарплатной вилки, указанной работодателем в вакансии. При этом итоговый доход сотрудника на руки может отличаться от номинальной цифры, так как в расчете не учитываются премии, бонусы и иные дополнительные выплаты.