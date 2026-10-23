В Госдуме рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Для пенсионеров, привыкших получать пенсию в первые дни месяца, выплата за январь будет зачислена на счета не позднее 30 декабря. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью РИА Новости.

Изменения связаны с производственным календарем на 2027 год, который предусматривает выходные и праздничные дни с 1 по 10 января. Законодательство требует, чтобы выплаты, совпадающие с выходными, переносились на последний рабочий день перед праздниками. Таким образом, для пенсионеров крайний срок получения выплат будет 30 декабря.

Пенсионеры увидят на своих счетах две пенсии в декабре: одну за декабрь, которая будет выплачена в начале месяца, и вторую — за январь, которая поступит в конце декабря. Пенсионерам не нужно будет подавать дополнительные заявления или обращаться в Пенсионный фонд. Перенос выплат произойдет автоматически.

Причина корректировки графика социальных выплат — длительные новогодние каникулы, которые запланированы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.