Фото: Татьяна Наумова
Общество

В РГУ имени Есенина обсудили новые вызовы для журналистов в условиях СВО

Анастасия Мериакри
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В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялся межрегиональный круглый стол «Современный журналист в региональном социуме. Новые вызовы», приуроченный к знаменательной дате — 25-летию работы отделения журналистики. Мероприятие объединило экспертов, практиков и будущих специалистов медиасферы.

В дискуссии приняли участие ректор университета Дмитрий Боков, профессор кафедры журналистики и член Общественной палаты региона Ольга Воронова, председатель регионального отделения Союза журналистов России и главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева, генеральный директор сетевого издания 7инфо Алексей Жеглов. По видеоконференцсвязи к диалогу присоединились члены Союза журналистов из Донецкой Народной Республики и представители средств массовой информации Луганской Народной Республики.

Ключевой темой обсуждения стала специфика работы российских СМИ в период проведения специальной военной операции. Эксперты детально разобрали вопросы обеспечения физической и информационной безопасности репортеров, этические стандарты при подготовке материалов о фронте, а также критическую важность противодействия дезинформации и фейковым новостям.

Помимо актуальной повестки, участники затронули вопросы развития межэтнической журналистики. В Год единства народов России особое внимание было уделено тому, как рязанские СМИ отражают тему межнационального согласия.

Отдельный блок дискуссии был посвящен будущему профессии. Спикеры обсудили текущее состояние региональной прессы, необходимость привлечения студентов к созданию авторских медиапроектов и важность просветительской работы с молодежью. Через создание качественного информационного контента будущие журналисты могут внести весомый вклад в сохранение исторической памяти страны.

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