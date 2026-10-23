«Подарок» от банкомата обернулся для рязанца уголовным делом из-за ошибки 18-летнего парня

Сотрудники отдела МВД России по Московскому району Рязани разоблачили кражу денег, которая была совершена с использованием банкомата. Преступником оказался 49-летний местный житель, а пострадавший — 18-летний молодой человек.

Согласно материалам следствия, юноша попытался внести 10 тысяч рублей на свой счет через банкомат. Из-за плохого качества купюр устройство не смогло их принять, отменило операцию и вернуло банкноты, открыв крышку приемника. Однако заявитель, услышав звук пересчета денег и не проверив статус операции, решил, что деньги были зачислены, и ушел.

Через некоторое время, не обнаружив поступления средств, молодой человек обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска провели необходимые технические проверки и изучили записи, что позволило установить личность подозреваемого. Оказалось, что к банкомату приблизился 49-летний мужчина с намерением снять собственные деньги. Увидев открытую крышку и лежащие внутри банкноты, он забрал 10 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники полиции быстро разыскали и задержали злоумышленника. Похищенные деньги были возвращены законному владельцу.

По данному факту в отношении 49-летнего жителя Рязани следователь полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.