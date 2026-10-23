Фото: канал Артёма Бранова в Максе
Общество

Артём Бранов оценил ход строительства жилья и передал скорую помощь больнице в Шацком округе

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов посетил Шацкий муниципальный округ с рабочим визитом. В сопровождении главы округа Алексея Яныкина он ознакомился с ходом реализации значимых инфраструктурных и социальных проектов, а также провёл совещание с представителями местной администрации.

В селе Чёрная Слобода Артём Бранов осмотрел строительство малоэтажного жилого комплекса для сотрудников предприятия ООО «ОКА МОЛОКО». Вице-губернатор также встретился с работниками частной сыроварни «Сыр&Ко». Он высоко оценил развитие предприятия, которое из небольшого цеха превратилось в полноценное производство с широким ассортиментом продукции, ставшее новой достопримечательностью региона.

Особое внимание было уделено развитию туристического потенциала. В этом году в Шацке начнётся реализация проекта «На пути к истоку», направленного на благоустройство набережной реки Шачи. Проект получил финансирование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и победил в конкурсе.

В ходе визита Артём Бранов посетил Шацкую центральную районную больницу. По поручению губернатора Павла Малкова он передал больнице новый автомобиль скорой помощи, что должно повысить качество и оперативность медицинской помощи жителям.

Рабочий день завершился совещанием в администрации округа, на котором были подведены итоги работы за 2026 год. Обсудили готовность коммунального хозяйства к зимнему периоду и определили приоритетные задачи на 2027 год.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В РГУ имени Есенина обсудили новые вызовы для журналистов в условиях СВО
Следующая статья
Над Рязанской областью в ночь на 23 октября сбили беспилотники
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти актёра Терентьева

В 2026 году актёр снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».
Происшествия

Пассажир Audi погиб после наезда автомобиля на лося в Пителинском округе

Водитель Audi 80, 55-летний житель Касимова, сбил лося, выбежавшего на проезжую часть.
Общество

В Рязани прощаются с погибшим в автокатастрофе замминистра здравоохранения Владимиром Хоминцом

Проводить чиновника в последний путь пришли близкие, коллеги и друзья.
Новости Касимова

Ушёл из жизни игрок касимовского хоккейного клуба «Восход» Игорь Васичев

Игорь Васичев провёл 12 сезонов в Ночной хоккейной лиге, сыграл более 100 матчей, становился чемпионом и участвовал во всероссийских финалах в Сочи.
Темы
Погода

Арктический антициклон принесет устойчивые заморозки в Рязанскую область

Мощные блокирующие антициклоны подавляют активность циклонических вихрей, что приводит к сокращению облачности и осадков, увеличению продолжительности солнечного сияния и, как следствие, к сильному ночному выхолаживанию.
Происшествия

Курьер, обманувший рязанскую вдову на 3 миллиона рублей, получил реальный срок

Члены преступной группы связались с потерпевшей, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убедили женщину, что необходимо срочно «декларировать сбережения» для их сохранения.
Общество

Жители Чучковского района два года пили воду без контроля качества

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения в деятельности муниципального коммунального предприятия (МКП) «ЖКХ Чучковское», которое является единственным поставщиком питьевой воды в районе.
Спорт

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» вырвали победу у «Динамо Санкт-Петербург» в овертайме

В гостевом матче, прошедшем 22 октября в Санкт-Петербурге, ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над местным «Динамо» со счетом 4:3.
Общество

Жителей Солотчи предупредили о временном отсутствии света

Жителям части посёлка Солотча в Рязани предстоит столкнуться с временным отключением электричества.
Общество

Строители завершили стены и перегородки восьмого дома в ЖК «Северный»

Согласно данным надзорного органа, строители полностью завершили монтаж каркаса здания, фасада, а также установку стен и перегородок. Сейчас активно идет внутренняя отделка помещений.
Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП на Михайловском шоссе

Водитель Lada Granta столкнулся с Haval Jolion. Из-за сильного удара Haval Jolion отлетел вперед и врезался в Suzuki Vitara.
Общество

Жители Рязани выбрали топ самых благородных профессий

При анализе ответов по гендерному признаку выявились интересные различия. Девять процентов рязанцев считают, что самоотверженные и честные люди встречаются в любой профессии
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье