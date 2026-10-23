Артём Бранов оценил ход строительства жилья и передал скорую помощь больнице в Шацком округе

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов посетил Шацкий муниципальный округ с рабочим визитом. В сопровождении главы округа Алексея Яныкина он ознакомился с ходом реализации значимых инфраструктурных и социальных проектов, а также провёл совещание с представителями местной администрации.

В селе Чёрная Слобода Артём Бранов осмотрел строительство малоэтажного жилого комплекса для сотрудников предприятия ООО «ОКА МОЛОКО». Вице-губернатор также встретился с работниками частной сыроварни «Сыр&Ко». Он высоко оценил развитие предприятия, которое из небольшого цеха превратилось в полноценное производство с широким ассортиментом продукции, ставшее новой достопримечательностью региона.

Особое внимание было уделено развитию туристического потенциала. В этом году в Шацке начнётся реализация проекта «На пути к истоку», направленного на благоустройство набережной реки Шачи. Проект получил финансирование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и победил в конкурсе.

В ходе визита Артём Бранов посетил Шацкую центральную районную больницу. По поручению губернатора Павла Малкова он передал больнице новый автомобиль скорой помощи, что должно повысить качество и оперативность медицинской помощи жителям.

Рабочий день завершился совещанием в администрации округа, на котором были подведены итоги работы за 2026 год. Обсудили готовность коммунального хозяйства к зимнему периоду и определили приоритетные задачи на 2027 год.