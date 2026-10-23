В ночь на 23 октября над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.

За прошедшую ночь дежурные расчеты перехватили и нейтрализовали в общей сложности 443 украинских дрона самолетного типа в различных регионах страны.

Напомним, угроза атаки беспилотников в Рязанской области была официально объявлена вечером 22 октября в 23:16. Режим угрозы от беспилотников действовал почти семь часов. Официальное снятие тревоги произошло утром 23 октября в 06:07.