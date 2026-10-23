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Общество

РСЧС Рязанской области запустила новый канал в мессенджере МАКС

Анастасия Мериакри
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Региональная РСЧС уведомила жителей Рязанской области о запуске нового официального информационного канала. Новое цифровое пространство создано в мессенджере МАКС и призвано оперативно информировать население о чрезвычайных ситуациях и погодных условиях.

Новый канал получил название «РСЧС Рязанская область» и зарегистрирован в полном соответствии с требованиями МЧС России. Именно здесь теперь будет размещаться вся актуальная информация об оперативной обстановке в регионе, предупреждения о неблагоприятных метеорологических явлениях и сообщения о ликвидации последствий ЧС.

Для подписки на новый канал жителям региона необходимо перейти по ссылке.

Региональная РСЧС обращает внимание граждан на необходимость своевременного перехода на новую платформу. Текущий канал, которым пользовались рязанцы до настоящего момента, будет полностью удален 2 ноября 2026 года. После этой даты вся оперативная информация будет доступна исключительно на новом канале в мессенджере МАКС.

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