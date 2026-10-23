В Рязани появится сквер в честь артиста Александра Зайцева

Театральное сообщество Рязани приняло решение увековечить память выдающегося деятеля культуры. В центре города появится новое общественное пространство — Александровский сквер, названный в честь заслуженного артиста России Александра Зайцева. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Новый сквер расположится рядом с Рязанским театром драмы. По задумке инициаторов, это пространство станет не просто зеленой зоной, а настоящим местом притяжения для всех, кто связан с театром: зрителей, артистов, режиссеров и просто друзей театра.

Радостная весть прозвучала со сцены во время церемонии вручения наград двенадцатого регионального театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены».