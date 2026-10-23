Два человека пострадали в массовом ДТП на Михайловском шоссе

В четверг, 22 октября, в Рязани днем произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей. По данным ГИБДД, авария произошла около 11:50 рядом с домом № 20 на Михайловском шоссе.

Водитель Lada Granta, 68-летний мужчина, столкнулся с Haval Jolion, за рулем которого находилась 33-летняя женщина из Рязани. Из-за сильного удара Haval Jolion отлетел вперед и врезался в Suzuki Vitara, которой управляла 45-летняя жительница Рязанского района. Таким образом, на дороге образовалась цепочка столкновений.

В результате аварии пострадали водитель Lada Granta и женщина, управлявшая Haval Jolion. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшим необходимую помощь. Подробности об их состоянии не уточняются.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.