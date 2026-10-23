Жителей Солотчи предупредили о временном отсутствии света

Жителям части посёлка Солотча в Рязани предстоит столкнуться с временным отключением электричества. АО «РГРЭС» объявило о проведении переключений на электрических сетях, чтобы обеспечить бесперебойную и надёжную работу всей системы энергоснабжения.

Работы стартовали сегодня в 11:15. В их зону попадут дома по следующим улицам: Вольная (Солотча), Первомайская (Солотча), Солотчинское шоссе, Школьная (Солотча), Коммунальная (Солотча), Почтовая (Солотча).

В компании уточнили, что переключения будут краткосрочными. Ожидаемое время отсутствия электричества в домах не превысит 20 минут.