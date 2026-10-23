Строители завершили стены и перегородки восьмого дома в ЖК «Северный»

В рязанском районе Олимпийский продолжается строительство восьмого дома жилого комплекса «Северный». По информации от Госстройнадзора Рязанской области, основные строительные работы завершены, и теперь идут финальные этапы внутренней отделки и благоустройства прилегающей территории.

Согласно данным надзорного органа, строители полностью завершили монтаж каркаса здания, фасада, а также установку стен и перегородок. Сейчас активно идет внутренняя отделка помещений. Одновременно с этим подрядчик занимается благоустройством территории вокруг дома, что является важным этапом, влияющим на комфорт будущих жильцов.

Особое внимание при проектировании восьмого дома уделялось его интеграции в общую концепцию жилого комплекса. Дизайн здания был разработан с учетом существующей застройки «Северного», что позволило создать гармоничный и современный облик квартала.

Во время благоустройства двора будут обустроены игровые площадки для самых маленьких, спортивные зоны для активного отдыха и физических упражнений, а также уютные уголки для спокойных прогулок на свежем воздухе.