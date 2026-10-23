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Новости кино и ТВ

Врач объяснил, почему язва желудка привела к смерти актера Терентьева

Алексей Самохин
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Обострение язвы желудка может вызвать массивное кровотечение, которое сложно остановить. Об этом врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал aif.ru, комментируя смерть 44-летнего актера Андрея Терентьева.

Артист театра и кино снимался в фильме «Мы из будущего», сериале «Тайны следствия» и других проектах. Причиной его смерти стало обострение язвенной болезни желудка.

Чем опасна язва желудка

По словам Андрея Кондрахина, самое опасное осложнение язвенной болезни связано с повреждением кровеносных сосудов. Если язва проникает через мышечный слой желудка и достигает сосудистого, начинается сильное кровотечение.

«Какая бы язва ни была, мы всегда опасаемся большого массивного кровотечения. Потому что оно, как правило, является причиной смерти всех осложнений язвенной болезни желудка», — пояснил врач.

Он добавил, что сосуды желудка достаточно крупные. При их повреждении человек может потерять критическое количество крови за короткое время.

В некоторых случаях кровотечение развивается настолько быстро, что пострадавший рискует умереть еще до того, как доберется до больницы.

Что провоцирует обострение язвы

Врач назвал несколько факторов, которые могут спровоцировать обострение язвенной болезни. Среди них — нарушение диеты, прием определенных лекарств, употребление алкоголя и курение натощак.

Кондрахин отдельно упомянул кофе на голодный желудок, стресс и неправильный образ жизни.

По словам специалиста, сочетание этих факторов может повышать риск обострения заболевания. Поэтому людям с язвой важно соблюдать рекомендации врача и не игнорировать назначенное лечение.

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