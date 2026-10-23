Mash: Бензин и дизель в России начинают прятать под землю

Во многих регионах России бензин и дизель собираются закопать. Власти начали закупать подземные хранилища: так топливо хотят уберечь от атак БПЛА. Об этом пишет Mash.

Первой торги объявила мэрия Владимира. На подземный схрон чиновники выделили 1,5 млн рублей. Речь о стальных вертикальных резервуарах, которые делают специально для горючего. Рабочая температура у них от -65 до 260°C, срок службы составляет 10 лет, а выдержат они даже землетрясение в 9 баллов. По объёму резервуар примерно равен двум бензовозам.

Где его установят, мэрия не сообщает. Поставку ждут в декабре. Но дело не только в безопасности: запас нужен на случай, если на АЗС возникнет нехватка. В первую очередь топливо предназначено для коммунальной техники и общественного транспорта. Одного резервуара хватит на неделю потребления.

Владимир не одинок. Похожие торги проводят на Сахалине и в Якутии.

Кстати, 20 октября ФАС сообщила: 44 региона заключили с поставщиками соглашение о стабилизации цен на АЗС. А раньше губернатор Кемеровской области предлагал перенести под землю центры обработки данных, в отработанные угольные карьеры.