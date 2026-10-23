Трамп высказался о скором завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт России и Украины приближается к завершению. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед сторонниками в штате Айова, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, ему удалось урегулировать восемь войн и конфликтов, которые могли перерасти в полномасштабные боевые действия. Теперь он рассчитывает добиться завершения еще двух противостояний.

«Я урегулировал восемь разгоревшихся войн и конфликтов, которые вот-вот должны были перерасти в войны. Некоторые из них только-только начались, и, как мне кажется, мы близки к тому, чтобы положить конец еще двум. Думаю, [конфликт между] Россией и Украиной приближается к этой стадии», — сказал президент США.

Американский лидер выразил уверенность и в скором завершении войны США с Ираном. По его прогнозу, это произойдет в ближайшее время.

«Так или иначе, для меня практически не имеет значения, как именно. Но так или иначе это произойдет очень скоро, и цены на бензин и нефть рухнут», — заявил Трамп.

Таким образом, президент США связал ожидаемое окончание конфликта с Ираном с возможным снижением стоимости энергоносителей. При этом конкретных сроков завершения противостояний он не назвал.