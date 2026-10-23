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Новости России

В Соцфонде назвали новый размер пенсий в 2027 году

Алексей Самохин
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Средняя страховая пенсия по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится на 2 466 рублей и составит 30 241 рубль. Об этом РИА Новости сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей — до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров», — уточнил руководитель ведомства.

Фактическая сумма пенсии у каждого человека будет зависеть от индивидуальных обстоятельств.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют в два этапа.

С 1 февраля выплаты планируют увеличить на 6,8%, а с 1 апреля провести дополнительную индексацию на 3,3%.

Таким образом, в течение года предусмотрено два повышения страховых пенсий. 

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