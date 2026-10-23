Медведь атаковал школу в российском регионе

В селе Залог Качугского района медведь пытался пробраться в школу по водосточной трубе. Об этом сообщило региональное отделение «Народного фронта» в Telegram-канале. Приманкой стали запахи из школьной столовой.

За полмесяца хищники выходили к людям дважды. Первый раз зверь разгуливал по улице Косая Степь посреди дня, в 300 метрах от школы. Его вовремя заметил сотрудник заповедника Александр Станиловский. Он выгнал медведя за пределы села и убил. Что случилось бы, если бы зверю встретились дети, возвращавшиеся с уроков, сельчане боятся даже думать.

Спокойствие продлилось недолго. Ночью на те же запахи пришёл другой медведь, и он подобрался гораздо ближе к цели. Зверь разворотил крыльцо школы, вырвал замок и полез вверх по водосточной трубе. Та не выдержала. Медведь рухнул на землю, испугался грохота и бросился к жилым домам. Там он начал скрестись в окна одной из сельчанок.

Шум услышал школьный сторож Алексей Горбунов. Он позвал кочегара Владимира Екимовского, опытного охотника, и тот сразу понял, что на территории школы хозяйничал медведь. Мужчины позвонили в 112. Потом пошли по следу. Настигли зверя за пределами села и убили.