Пенсии в ноябре 2026 года: когда придут выплаты и кому повысят сумму

В ноябре часть российских пенсионеров получит деньги раньше привычного срока. Причина — выходные и День народного единства, который отмечают 4 ноября. Кроме того, прибавка положена гражданам, достигшим 80-летнего возраста в октябре, пишет РИА Новости.

Когда пенсионерам перечислят деньги в ноябре

В 2026 году 1 ноября выпадает на воскресенье, а День народного единства приходится на среду. Из-за этого некоторые выплаты поступят досрочно.

Обычная дата выплаты Когда придут деньги 1 ноября, воскресенье 30 октября, в последний рабочий день месяца 2 ноября По обычному графику, 2 ноября 3 ноября По обычному графику, 3 ноября 4 ноября, праздничный день Досрочно, 3 ноября 5 и 6 ноября По обычному графику

Таким образом, 3 ноября деньги получат две группы пенсионеров: те, кому выплаты назначены на эту дату, и те, кто обычно получает пенсию 4 ноября. Перечисления на банковские карты, запланированные на праздничный день, перенесут накануне.

С 5 ноября банки вернутся к привычному графику выплат. Пенсионерам не придется обращаться в Социальный фонд или подавать заявления: деньги перечислят автоматически.

Досрочное зачисление касается страховых, социальных и накопительных пенсий, в том числе выплат по старости и инвалидности. Если человек вместе с пенсией получает другие пособия от Социального фонда, их тоже могут перечислить раньше.

Кому повысят пенсию после 80 лет

В ноябре увеличенную пенсию получат граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет. Прибавка связана с удвоением фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и назначением надбавки на уход.

В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После достижения 80-летнего возраста ее размер удваивается. Дополнительно пенсионеру назначают надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля.

В результате общая прибавка достигает 10 998,55 рубля в месяц. Перерасчет выполнят автоматически, без заявления. Пенсию в увеличенном размере начислят уже в следующем месяце после дня рождения.

Однако право на полную прибавку есть не у всех.

Если фиксированную выплату уже удвоили из-за инвалидности I группы, повторно увеличивать ее после 80 лет не будут. Получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца вместо удвоения фиксированной выплаты назначат только надбавку на уход — 1 413,86 рубля.

Какие еще изменения ждут пенсионеров

С 1 ноября могут пересмотреть доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это касается тех, кто до 30 сентября предоставил сведения о ранее неучтенных данных.

Продолжат получать прибавку и работающие пенсионеры. Августовский перерасчет сохраняется в последующие месяцы, а его максимальный размер в 2026 году составил 470,28 рубля.

Для большинства пожилых граждан ноябрь не принесет изменений в размере пенсии. Праздничный календарь повлияет только на дату перечисления денег.

Сколько в среднем получают российские пенсионеры

Размер выплат зависит от стажа, количества пенсионных баллов и категории получателя. Приведенные суммы отражают средние показатели, а не гарантированный размер пенсии для каждого человека.

Средняя страховая пенсия по старости на 1 апреля 2026 года составляла 27 218,9 рубля. У неработающих пенсионеров показатель достигал 27 853,57 рубля, у работающих — 24 877,18 рубля.

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексировали на 6,8%. Базовый размер выплаты по старости увеличился с 8 824 до 9 424 рублей, а средняя социальная пенсия составила 16 590 рублей.

В некоторых регионах пенсионерам могут принести деньги раньше обычного срока и при доставке на дом. Почтальоны начнут разносить выплаты с 3 ноября, а завершить доставку планируют до 25 ноября.

Конкретная дата получения зависит от региона и установленного графика работы почтового отделения.