Жители Рязани выбрали топ самых благородных профессий

Жители Рязани назвали самые благородные и самоотверженные профессии. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, абсолютным лидером в этом рейтинге стали представители сферы здравоохранения.

Опрошенные — экономически активное население региона — выразили свое мнение. 27 процентов респондентов выбрали врачей и медсестер, при этом предпочтение отдавалось узким специализациям, таким как неотложная помощь, акушерство и хирургия.

Второе и третье места с одинаковым результатом заняли учителя и военнослужащие, набрав по 12 процентов голосов. Четвертое место разделили спасатели, сотрудники МЧС и пожарные, их назвали благородными 7 процентов опрошенных.

Также были отмечены важность физического и инженерного труда. 3 процента голосов получили рабочие специальности (шахтеры, электрики, сварщики, строители, моряки) и инженеры (проектировщики, технологи, химики, энергетики, экологи). В списке упоминались дворники, социальные работники, волонтеры, пилоты, космонавты, правозащитники, полицейские, журналисты, библиотекари, ученые и фермеры.

При анализе ответов по гендерному признаку выявились интересные различия. Мужчины чаще называли благородными военнослужащих, спасателей и инженеров, тогда как женщины массово предпочли медиков.

Девять процентов рязанцев считают, что самоотверженные и честные люди встречаются в любой профессии, а 6 процентов респондентов выразили скептицизм, заявив, что в современном мире нравственных профессий больше не существует.