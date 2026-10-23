Стало известно, кого Европа хочет отправить на переговоры с Путиным по Украине

Европейские лидеры обсуждают кандидатуры возможных представителей для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, в список вошли пять политиков: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере.

Как уточняет Telegraph, ранее роль возможного посредника рассматривали для председателя Европейского совета Антониу Кошты. Однако на недавней встрече в Брюсселе он отказался от этой миссии.

По данным газеты, в последние недели европейские страны активнее обсуждают поиск представителя для мирного диалога. Одной из причин стали опасения, что президент США Дональд Трамп больше не в полной мере отстаивает интересы Европы.

Авторы публикации указывают на необходимость согласовать общую позицию европейских государств перед возможными переговорами с Россией.

«Европа пришла к пониманию: прежде всего, необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, нужен консенсус по поводу того, какой именно должна быть наша позиция», — говорится в статье.

Накануне Politico сообщила, что в Европе начали обсуждать кандидатуру представителя для диалога с Москвой.

Кого Путин называл предпочтительным посредником

Президент России Владимир Путин ранее высказывался в пользу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах.

При этом российский лидер подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать представителя, которому доверяют. По его словам, такой политик не должен был допускать резких заявлений в адрес Москвы.

Окончательное решение о кандидатуре европейского переговорщика пока не принято.