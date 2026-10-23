Мать похитила 18-летнюю дочь, чтобы отобрать выплаты за погибшего на СВО отца

В Башкортостане суд заключил под стражу 43-летнюю женщину и ее 32-летнего сообщника по делу о похищении 18-летней девушки. По версии следствия, мать хотела заставить дочь согласиться на совместное использование страховых выплат, полученных после гибели отца девушки в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что женщина договорилась о похищении с иностранным гражданином, знакомым своей дочери. Сама она не имела права на выплаты, поскольку к моменту гибели мужчины их брак был расторгнут.

Вечером 15 октября 2026 года обвиняемые встретили девушку в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке. Применив насилие, они против воли посадили ее в автомобиль и увезли в частный дом в Федоровском районе. Там девушку удерживали.

Позже потерпевшей удалось найти телефон и связаться с правоохранительными органами. Полицейские освободили девушку, подозреваемых задержали.

Следственные органы СК России по Республике Башкортостан предъявили обоим обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. По ходатайству следователя суд отправил фигурантов под стражу.