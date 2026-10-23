В Рязани 24 октября пройдёт четвёртый общегородской субботник

24 октября в Рязани состоится четвёртый общегородской субботник. Городские власти приглашают всех желающих присоединиться к улучшению городской среды и вместе провести уборку на нескольких площадках.

Работы развернутся на улице Карла Маркса — в зелёной зоне вдоль дороги с обеих сторон от улицы Октябрьской (вокруг памятника Молодцову) до улицы Энгельса. На улице Сельских Строителей приведут в порядок зелёную зону между школой № 70 и домами 4, корпус 1, и 5, корпус 1, включая территорию рядом с разворотным кругом. На улице Зубковой уберут тротуар и зелёную зону от дома 2 до дома 10б.

Также субботник охватит территорию в районе Красного ручья в ЦКПиО, улицу Полевую от дома 75 в направлении железнодорожного переезда и автотранспортного техникума, улицу Чапаева, дом 62 и зелёную зону между домами 1 по улице Мусоргского и 2 по улице Кутузова. Уборка пройдёт вдоль Октябрьского городка (разворотный круг), начиная от дома 82 по улице Чкалова и до железнодорожного переезда 201 км, а также на улице Первомайской, дом 58, и улице Порядок, дом 18, в посёлке Солотча. Завершат список локаций парк Морской Славы и парк Героев войны 1812 года.