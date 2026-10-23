Жители Чучковского района два года пили воду без контроля качества

Прокуратура Чучковского района провела проверку соблюдения законодательства в области водоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения в деятельности муниципального коммунального предприятия (МКП) «ЖКХ Чучковское», которое является единственным поставщиком питьевой воды в районе.

Согласно результатам проверки, предприятие не выполняло утвержденную программу производственного контроля. В частности, с 2025 по 2026 годы МКП «ЖКХ Чучковское» не осуществляло регулярный забор проб воды в пяти населенных пунктах, среди которых рабочий поселок Чучково, села Аладьино, Подысаково, Свищевка и Дубровка.

Такое бездействие представляло угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей, так как качество питьевой воды оставалось неконтролируемым.

Прокурор вынес представление об устранении нарушений руководителю МКП «ЖКХ Чучковское». Руководство предприятия провело проверку качества питьевой воды в указанных населенных пунктах.

Также по постановлению прокурора руководитель МКП «ЖКХ Чучковское» был привлечен к административной ответственности и оштрафован.