В Рязани пройдет день бесплатной юридической помощи

Мероприятие состоится 30 октября с 09:00 до 18:00 на базе ГБУК РО «Библиотека им. Горького». Об этом сообщает администрация Рязани.

Для тех, кто не сможет прийти лично, предусмотрен дистанционный формат: обратиться можно по электронной почте pravonav@yandex.ru или заполнив электронную форму.

Основная цель акции — обеспечить реализацию конституционного права на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи социально незащищенными категориями граждан, проживающих на территории Рязанской области. Это необходимо для защиты их прав и законных интересов.

Кроме того, мероприятие направлено на правовое просвещение несовершеннолетних, лиц, обращающихся в защиту их интересов, а также других категорий граждан.