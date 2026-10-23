Курьер, обманувший рязанскую вдову на 3 миллиона рублей, получил реальный срок

Рыбновский районный суд Рязанской области приговорил к четырем годам лишения свободы 21-летнего жителя Ленинградской области, признанного виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Согласно материалам дела, злоумышленник действовал по заранее подготовленному плану. Члены преступной группы связались с потерпевшей, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов. Они убедили женщину, что необходимо срочно «декларировать сбережения» для их сохранения.

В феврале 2026 года подсудимый, выполняя роль курьера, прибыл в город Рыбное, где получил от вдовы 3 миллиона рублей. Часть этой суммы он оставил себе, а остальное перевел своим сообщникам.

Действия молодого человека были квалифицированы по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора, поданный в интересах потерпевшей. С осужденного будет взыскана вся сумма причиненного ущерба.