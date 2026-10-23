Арктический антициклон принесет устойчивые заморозки в Рязанскую область

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил прогноз погоды для региона вплоть до середины первой декады ноября. Опираясь на уточненные данные европейской модели ECMWF, специалист предупредил о скором завершении бабьего лета и кардинальной смене погодного режима с приходом настоящих заморозков.

Борьба антициклонов

В ближайшие дни над Центральной Россией, как и в целом над умеренными широтами Евразии, будет доминировать антициклоническая погода. Мощные блокирующие антициклоны подавляют активность циклонических вихрей, что приводит к сокращению облачности и осадков, увеличению продолжительности солнечного сияния и, как следствие, к сильному ночному выхолаживанию.

Однако Рязанская область находится в уязвимом положении, располагаясь на самом краю сменяющих друг друга барических систем. Из-за этого малейшее смещение центра антициклона немедленно отражается на местной погоде, создавая временные перерывы в сухой и солнечной тенденции.

Суббота, 24 октября: последний теплый день

Недавний пример такой изменчивости наблюдался 22 и 23 октября, когда смещение уральского антициклона к Северному Казахстану открыло дорогу фронтальным зонам черноморского циклона, принесшим облачность и осадки. Однако сейчас давление вновь растет.

Антициклон расширяется и поворачивается к региону своим наиболее теплым сектором. К солнечному прогреву добавляется адвекция субтропического воздуха с юго-востоком. Более того, уходящий в Прибалтику черноморский циклон выступает в роли своеобразного инжекторного насоса, еще больше усиливая вынос тепла с юга. Благодаря этому в субботу, 24 октября, дневные температуры могут подняться до +15°С, а ночные не опустятся ниже +4°С, несмотря на ясное небо и интенсивную потерю тепла ночным излучением.

По словам Сергея Тобратова, эта суббота станет последним по-настоящему теплым и погожим осенним днем: положительная температурная аномалия превысит +5°С к климатической норме, после чего начнется неизбежное похолодание.

Конец октября: температурные качели

Уже в воскресенье и понедельник, 25 и 26 октября, когда влияние циклонического «насоса» прекратится, при сохранении общего погодного режима температуры снизятся на пару градусов как днем, так и ночью, однако до заморозков пока не дойдет.

Настоящие изменения ожидаются во вторник, 27 октября. Уральско-казахстанский блокирующий антициклон снова сместится, открыв путь циклоническим фронтальным зонам из Европы. В западных районах области пройдет небольшой дождь, небо затянет облаками, а дневные температуры упадут до +9…+10°С. При этом ночная температура, напротив, вырастет до +6…+7°С из-за того, что облачный покров предотвратит сильное выхолаживание поверхности. В восточных же районах региона антициклоническая сухая погода имеет все шансы сохраниться.

В среду и четверг, 28 и 29 октября, атмосферное давление вновь пойдет вверх. Уральско-казахстанский и балканский антициклоны объединятся гребнем, который пройдет непосредственно над областью. Это обеспечит еще пару дней малооблачной погоды, но уже на заметно пониженном температурном фоне: днем около +10°С, а ночью от +1°С до +3°С.

К пятнице и субботе, 30 и 31 октября, этот барический гребень попытается вытеснить очередной черноморский циклон, и ему это удастся. Облачность снова увеличится, пройдут осадки, а температуры днем и ночью выровняются на отметках +5…+8°С.

Прогноз на начало ноября: приход арктического воздуха

Первые числа ноября ознаменуются вступлением в права нового блокирующего антициклона, который принесет с собой принципиально иные условия. В отличие от предыдущих систем, этот антициклон будет заполнен арктическим воздухом. Он придет с севера и будет двигаться западнее (левее по карте) Центральной России.

Это означает, что регион окажется под воздействием его наиболее холодного борта. В сочетании с северным ветром это гарантирует приход заморозков. Если в начале октября холода были лишь кратковременным эпизодом, то на этот раз они заявят о себе как о новой погодной норме. Согласно текущим модельным оценкам, весьма вероятно, что температура воздуха в дневные часы перестанет подниматься выше нулевой отметки, что приведет к началу промерзания почвы.

Эксперт подчеркивает, что на текущем этапе это лишь устойчивая тенденция. Детали прогноза на первую декаду ноября будут уточняться по мере приближения даты, однако жителям региона уже сейчас стоит готовиться к существенному похолоданию и зимним условия.