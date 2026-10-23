Кармическая перезагрузка: ретроградный Меркурий с 24 октября перепишет сценарии жизни 4 знаков

С 24 октября и вплоть до 13 ноября Меркурий, планета коммуникаций, логики и технологий, меняет направление движения, погружаясь в глубокие воды фиксированного водного знака Скорпиона. Этот 21-дневный период обещает стать временем не хаоса, а глубокой внутренней ревизии.
Поход Меркурия по Скорпиону сам по себе переводит фокус внимания с поверхностной суеты на глубокий психоанализ и распутывание старых узлов. Однако в этот раз ситуация усугубляется редким астрономическим совпадением: петля Меркурия накладывается на ретроградное движение Венеры в том же знаке.
Астролог Мария Романова утверждает, что текущий период потребует от нас замедлить привычный ритм жизни и обратить внимание на внутренние процессы. Это время, по её мнению, уникально благодаря наложению ретроградных планет, что позволяет переосмыслить значимость человеческих связей, пересмотреть долговые обязательства и личные обещания.
В эти три недели привычные логические схемы могут давать сбой, уступая место интуиции и детективному складу ума. На поверхность неизбежно всплывут скрытые факты, затаенные обиды и финансовые вопросы, требующие окончательного, а не косметического решения.
Что рекомендуется делать:
- Интеллектуальный аудит. Идеальное время для поиска потерянных документов, перепроверки финансовых отчетов и анализа старых баз данных.
- Эмоциональный детокс. Возвращение к психотерапии, работа с ментальными триггерами и разбор повторяющихся жизненных сценариев принесут максимальный эффект.
- Финансовая ревизия. Пересмотр условий кредитования, страховых полисов и распределения семейного бюджета.
- Честный диалог. Возобновление прерванных разговоров ради обретения истины, а не ради победы в споре.
- Завершение гештальтов. Доработка старых черновиков, планов или возобновление отложенного обучения.
Что избегать в этот период:
- Новые финансовые кабалы. Брать крупные кредиты, давать в долг или инвестировать в непроверенные проекты категорически не рекомендуется.
- Слепое доверие бумагам. Подписание окончательных соглашений, особенно касающихся общего имущества, лучше отложить до 13 ноября или проверять их втрое.
- Паранойя и подозрительность. Скорпионья энергия склонна видеть заговоры там, где имеет место обычная бытовая путаница.
- Импульсивные разрывы. Конфликты из-за старых обид будут вспыхивать ярче, но рубить связи на эмоциях в этот период крайне опасно.
- Покупка сложной техники. Скрытые дефекты гаджетов и средств связи обнаружатся практически сразу после приобретения.
Четверка избранных: на кого ретро-Меркурий повлияет сильнее всего
Телец
Представителей этого знака ждет возвращение из прошлого: бывших возлюбленных или старых бизнес-партнеров с нерешенными вопросами. Основным вызовом станет необходимость пересмотреть баланс «брать-отдавать» в самых значимых союзах.
Лев
Фокус сместится на тылы. Могут внезапно всплыть нерешенные семейные вопросы, юридические путаницы с документами на недвижимость или острая необходимость вернуться к ремонту, который вы бесконечно откладывали.
Скорпион
Как главный бенефициар транзита, Скорпион получит мощнейший импульс для трансформации. Разворот Меркурия в родном знаке заставит полностью переоценить личный бренд, способы самовыражения и то, как вас воспринимает общество. Это время для глобального ментального обновления.
Водолей
В профессиональной сфере возможен сценарий «возврата на круги своя». Вас могут вернуть к заброшенным проектам, пересмотреть ваши должностные обязанности, либо вы столкнетесь с задержками в получении важных согласований от руководства.
«Ошибки в документах, задержки в получении информации и сбои в работе техники будут служить лишь индикаторами того, где именно мы проявили невнимательность или пытались ускорить естественный ход событий», — резюмирует Мария Романова, призывая воспринимать этот период не как наказание, а как возможность исправить ошибки прошлого.
По материалам 7дней.ru