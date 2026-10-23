Кармическая перезагрузка: ретроградный Меркурий с 24 октября перепишет сценарии жизни 4 знаков

С 24 октября и вплоть до 13 ноября Меркурий, планета коммуникаций, логики и технологий, меняет направление движения, погружаясь в глубокие воды фиксированного водного знака Скорпиона. Этот 21-дневный период обещает стать временем не хаоса, а глубокой внутренней ревизии.

Поход Меркурия по Скорпиону сам по себе переводит фокус внимания с поверхностной суеты на глубокий психоанализ и распутывание старых узлов. Однако в этот раз ситуация усугубляется редким астрономическим совпадением: петля Меркурия накладывается на ретроградное движение Венеры в том же знаке.

Астролог Мария Романова утверждает, что текущий период потребует от нас замедлить привычный ритм жизни и обратить внимание на внутренние процессы. Это время, по её мнению, уникально благодаря наложению ретроградных планет, что позволяет переосмыслить значимость человеческих связей, пересмотреть долговые обязательства и личные обещания.

В эти три недели привычные логические схемы могут давать сбой, уступая место интуиции и детективному складу ума. На поверхность неизбежно всплывут скрытые факты, затаенные обиды и финансовые вопросы, требующие окончательного, а не косметического решения.

Что рекомендуется делать:

Интеллектуальный аудит. Идеальное время для поиска потерянных документов, перепроверки финансовых отчетов и анализа старых баз данных.

Идеальное время для поиска потерянных документов, перепроверки финансовых отчетов и анализа старых баз данных. Эмоциональный детокс. Возвращение к психотерапии, работа с ментальными триггерами и разбор повторяющихся жизненных сценариев принесут максимальный эффект.

Возвращение к психотерапии, работа с ментальными триггерами и разбор повторяющихся жизненных сценариев принесут максимальный эффект. Финансовая ревизия. Пересмотр условий кредитования, страховых полисов и распределения семейного бюджета.

Пересмотр условий кредитования, страховых полисов и распределения семейного бюджета. Честный диалог. Возобновление прерванных разговоров ради обретения истины, а не ради победы в споре.

Возобновление прерванных разговоров ради обретения истины, а не ради победы в споре. Завершение гештальтов. Доработка старых черновиков, планов или возобновление отложенного обучения.

Что избегать в этот период:

Новые финансовые кабалы. Брать крупные кредиты, давать в долг или инвестировать в непроверенные проекты категорически не рекомендуется.

Брать крупные кредиты, давать в долг или инвестировать в непроверенные проекты категорически не рекомендуется. Слепое доверие бумагам. Подписание окончательных соглашений, особенно касающихся общего имущества, лучше отложить до 13 ноября или проверять их втрое.

Подписание окончательных соглашений, особенно касающихся общего имущества, лучше отложить до 13 ноября или проверять их втрое. Паранойя и подозрительность. Скорпионья энергия склонна видеть заговоры там, где имеет место обычная бытовая путаница.

Скорпионья энергия склонна видеть заговоры там, где имеет место обычная бытовая путаница. Импульсивные разрывы. Конфликты из-за старых обид будут вспыхивать ярче, но рубить связи на эмоциях в этот период крайне опасно.

Конфликты из-за старых обид будут вспыхивать ярче, но рубить связи на эмоциях в этот период крайне опасно. Покупка сложной техники. Скрытые дефекты гаджетов и средств связи обнаружатся практически сразу после приобретения.

Четверка избранных: на кого ретро-Меркурий повлияет сильнее всего

Телец

Представителей этого знака ждет возвращение из прошлого: бывших возлюбленных или старых бизнес-партнеров с нерешенными вопросами. Основным вызовом станет необходимость пересмотреть баланс «брать-отдавать» в самых значимых союзах.

Лев

Фокус сместится на тылы. Могут внезапно всплыть нерешенные семейные вопросы, юридические путаницы с документами на недвижимость или острая необходимость вернуться к ремонту, который вы бесконечно откладывали.

Скорпион

Как главный бенефициар транзита, Скорпион получит мощнейший импульс для трансформации. Разворот Меркурия в родном знаке заставит полностью переоценить личный бренд, способы самовыражения и то, как вас воспринимает общество. Это время для глобального ментального обновления.

Водолей

В профессиональной сфере возможен сценарий «возврата на круги своя». Вас могут вернуть к заброшенным проектам, пересмотреть ваши должностные обязанности, либо вы столкнетесь с задержками в получении важных согласований от руководства.

«Ошибки в документах, задержки в получении информации и сбои в работе техники будут служить лишь индикаторами того, где именно мы проявили невнимательность или пытались ускорить естественный ход событий», — резюмирует Мария Романова, призывая воспринимать этот период не как наказание, а как возможность исправить ошибки прошлого.

По материалам 7дней.ru