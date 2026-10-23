Филиппова канитель 24 октября, запреты и народные приметы

Двадцать четвёртого октября на Руси заканчивали полевые работы. Если на Филиппа выпадал снег, считалось, что зима уже на пороге. Праздник называли Филиппова канитель. В этот день утепляли дома, запасались дровами и занимались благоустройством.

Двадцать четвёртого октября в народной традиции отмечается день памяти апостола Филиппа. Это был один из двенадцати апостолов, призванных Иисусом Христом. Он проповедовал христианство в различных землях и был казнён за свою веру.

Что можно делать 24 октября

К двадцать четвёртому октября крестьяне обычно заканчивали все полевые работы. Если на Филиппа выпадал снег, считалось, что зима уже на пороге. Работа на земле завершалась до весны.

Начинали активно готовиться к холодам. Утепляли дома, запасались дровами. Проверяли печи и заделывали щели в стенах. Всё, что могло пропустить холод, устраняли.

В этот день принято было уделять время дому. Занимались его благоустройством. Прибирали в комнатах, чинили мебель, разбирали старые вещи. Дом готовили к долгой зиме.

Что нельзя делать 24 октября

Начинались запреты с лени. Нельзя лениться. Считалось, что лень в этот день привлечёт беды и неурядицы на целый год. Тот, кто бездельничал, рисковал остаться без тепла и достатка.

Ссоры и конфликты тоже попадали под запрет. Важно было сохранять мир в семье и не ругаться. Чтобы дом не покинула удача. Любая ссора в этот день могла обернуться долгой размолвкой.

Народные приметы на 24 октября

· Если двадцать четвёртого октября выпадает снег — зима будет ранней.

· Если день выдался ясным — зима будет суровой. Если пасмурным — ждать мягкую зиму.

· Ветер в этот день предвещал приближение холодов.