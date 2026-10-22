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Что можно и нельзя делать 23 октября, народные приметы на Евлампия Зимоуказателя

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Двадцать третьего октября на Руси внимательно смотрели на небо. Считалось, что Евлампий сам подсказывает, какой будет зима. По погоде этого дня судили о длительности и суровости холодов. Праздник называли Евлампий Зимоуказатель.

Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в III веке в Никомидии (современная Турция). Погибли за свою веру в христианство во времена гонений императора Максимиана. В народных поверьях этот день был связан с подготовкой к зиме. Люди наблюдали за природными знаками, чтобы предсказать, какой будет грядущая зима.

Что можно делать 23 октября

В этот день внимательно смотрели на погоду. Считалось, что Евлампий подсказывает, какая будет зима. По состоянию дня судили о длительности и суровости предстоящих холодов. Каждое изменение в природе имело значение.

Завершались работы по заготовке овощей и солений. Подготовка запасов на зимний период выходила на финальную стадию. Бочки с огурцами и капустой спускали в погреба. Мешки с мукой и крупой убирали в сухие кладовые.

Люди занимались уборкой и завершали подготовку дома к зимним холодам. Латали крыши, заделывали щели, утепляли окна. Работа шла своим чередом. А свободные минуты посвящали наблюдению за природой.

Что нельзя делать 23 октября

Начинались запреты с невнимательности. Игнорировать природные приметы считалось делом недопустимым. Погодные изменения могли подсказать, как правильно подготовиться к зиме. Тот, кто не замечал знаков, рисковал остаться без нужных запасов.

Новые дела в этот день не начинали. Поверья предупреждали: двадцать третьего октября не следует начинать крупные дела. Это время для завершения текущих работ и подготовки к зимнему периоду. Всё новое откладывали до весны.

Народные приметы на 23 октября

· Если на Евлампия стоит тёплая погода — зима будет поздней и мягкой.

· Если в этот день дует северный ветер и похолодало — зима придёт рано и будет холодной.

· Если выпал первый снег — зима будет ранней, но снег скоро растает.

· Если идут дожди — зима обещает быть снежной и продолжительной.

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