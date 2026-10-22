Что можно и нельзя делать 23 октября, народные приметы на Евлампия Зимоуказателя

Двадцать третьего октября на Руси внимательно смотрели на небо. Считалось, что Евлампий сам подсказывает, какой будет зима. По погоде этого дня судили о длительности и суровости холодов. Праздник называли Евлампий Зимоуказатель.
Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в III веке в Никомидии (современная Турция). Погибли за свою веру в христианство во времена гонений императора Максимиана. В народных поверьях этот день был связан с подготовкой к зиме. Люди наблюдали за природными знаками, чтобы предсказать, какой будет грядущая зима.
Что можно делать 23 октября
В этот день внимательно смотрели на погоду. Считалось, что Евлампий подсказывает, какая будет зима. По состоянию дня судили о длительности и суровости предстоящих холодов. Каждое изменение в природе имело значение.
Завершались работы по заготовке овощей и солений. Подготовка запасов на зимний период выходила на финальную стадию. Бочки с огурцами и капустой спускали в погреба. Мешки с мукой и крупой убирали в сухие кладовые.
Люди занимались уборкой и завершали подготовку дома к зимним холодам. Латали крыши, заделывали щели, утепляли окна. Работа шла своим чередом. А свободные минуты посвящали наблюдению за природой.
Что нельзя делать 23 октября
Начинались запреты с невнимательности. Игнорировать природные приметы считалось делом недопустимым. Погодные изменения могли подсказать, как правильно подготовиться к зиме. Тот, кто не замечал знаков, рисковал остаться без нужных запасов.
Новые дела в этот день не начинали. Поверья предупреждали: двадцать третьего октября не следует начинать крупные дела. Это время для завершения текущих работ и подготовки к зимнему периоду. Всё новое откладывали до весны.
Народные приметы на 23 октября
· Если на Евлампия стоит тёплая погода — зима будет поздней и мягкой.
· Если в этот день дует северный ветер и похолодало — зима придёт рано и будет холодной.
· Если выпал первый снег — зима будет ранней, но снег скоро растает.
· Если идут дожди — зима обещает быть снежной и продолжительной.