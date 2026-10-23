Фото: https://vk.ru/hcryazan_official
Спорт

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» вырвали победу у «Динамо Санкт-Петербург» в овертайме

Анастасия Мериакри
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В гостевом матче, прошедшем 22 октября в Санкт-Петербурге, ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над местным «Динамо» со счетом 4:3. Решающую шайбу в дополнительное время забросил Дмитрий Соколов, открывший свой счет в текущем сезоне.

Первый период остался полностью за гостями из Рязани. Всего за пять минут «десантники» организовали настоящий штурм ворот соперника: на 4-й минуте отличился Владислав Раздьяконов, на 6-й – Евгений Петриков, а на 9-й Андрей Ерофеев довел преимущество до разгромного 3:0.

Однако во втором периоде хозяева льда сумели переломить ход встречи, отыграв две шайбы и вернув интригу в игру. Третий период прошел в напряженной борьбе. «Динамо Санкт-Петербург» пошло на риск, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и эта тактика принесла плоды: питерцы сравняли счет, переведя матч в овертайм. Тем не менее, в дополнительной пятиминутке удача улыбнулась рязанцам: Дмитрий Соколов принес команде победу.

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Рязань-ВДВ» Дмитрий Пархоменко похвалил команду за мощный старт, но не стал скрывать недовольства эпизодами потери концентрации.

«Здорово, что ребята нас услышали и очень мощно начали. Мы все понимаем, что матч состоит из трёх периодов. Где-то в наши ворота залетела ненужная шайба, почувствовали неуверенность, на этой волне пропустили второй гол. Пришлось собрать ребят, поговорить, успокоиться. Были моменты, где мы обязаны были забивать ещё, но, видимо, так сверху было распределено, и соперник при игре 6 на 5 сравнял счёт. Эти детские ошибки, в которых людям говорят, что сначала надо пересечь красную линию… Из года в год, из сезона в сезон все допускают одни и те же ошибки. Кто их меньше допускает, тот и выигрывает. Здорово, что терпели до конца, сражались», – отметил Пархоменко.

Главный тренер «Динамо» Герман Титов признал, что его подопечные провалили первый период, выйдя на лед скованными и позволив сопернику создать гандикап в три шайбы. Однако он похвалил команду за характер, проявленный во втором и третьем периодах, когда удалось нагнетать давление и сравнять счет.

Титов также прокомментировал досрочное завершение матча двумя игроками его команды, Данилом Авершиным и Георгием Бердюковым. Оба хоккеиста направлены на медицинское обследование.

Благодаря этому успеху ХК «Рязань-ВДВ» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице и теперь готовится к заключительному матчу своего выездного турне.

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