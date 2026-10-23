Концерт Дроботенко, спектакли и экскурсии. Куда сходить в Рязани 24 и 25 октября

Даже в холодные октябрьские выходные можно найти занятие по душе. В Рязани подготовили мероприятия на любой вкус: от спектаклей для детей и взрослых до концертов и юмористических шоу. А если захочется выбраться за город, можно отправиться в Константиново на экскурсию по есенинским местам. Подготовили для вас афишу на 24 и 25 октября.

24 октября, суббота

МКЦ

Спектакль «Портрет его жены» (18+) – 19:00. Комедия об изменах, любовных интригах и попытках сохранить отношения. Молодые супруги Поль и Софи решают разобраться в запретной теме, но сами оказываются в череде смешных ситуаций. В ролях Вячеслав Невинный, Михаил Богдасаров, Максим Радугин, Ирина Ефремова и Лариса Брохман.

Театр драмы

Спектакль «Царевна-лягушка» (0+) – 14:00. Яркая постановка по мотивам русской народной сказки о приключениях Ивана-царевича.

Спектакль «Ищите женщину» (16+) – 18:00. Иронический детектив по пьесе Робера Тома. В парижской нотариальной конторе происходит преступление, но тело жертвы таинственным образом исчезает. Расследовать запутанное дело предстоит наблюдательной секретарше Алисе, которой мешают не только загадки, но и чувства к инспектору.

ТЮЗ

Спектакль «Аленький цветочек» (6+) – 12:00. Знакомая с детства сказка Сергея Аксакова о младшей дочери купца, аленьком цветочке и любви, способной преодолеть любые препятствия.

Театр кукол

Спектакль «Конёк-Горбунок» (6+) – 12:00. Современное прочтение знаменитой сказки Петра Ершова с ширмой и тростевыми куклами.

Музей-заповедник С. А. Есенина, Константиново

Музейная программа «Музейная открытка своими руками» – 10:30 и 12:00. Гости познакомятся с историей почтовых открыток и дореволюционными образцами, а затем сделают собственный сувенир и подпишут его пером и чернилами.

Музейная программа «Чай в Константинове» – 11:00. Участники узнают, как появился чай на Руси, чем отличались чайные от трактиров, и почему мелочная лавка Минакова была важным местом встреч местных жителей. В программе также знакомство с местным обычаем «пить чай всклинок».

Авторская экскурсия «Константиновские наличники» – 11:30 и 13:30. Прогулка по главной улице села поможет узнать больше о деревянном зодчестве родины Сергея Есенина, рассмотреть старинные наличники и разгадать значения узоров.

Авторская экскурсия «Константиновские байки» – 16:00. Прогулка по барскому подгорью и парку с историями о Сергее Есенине, малоизвестными фактами из его жизни и подробностями деревенского быта начала XX века.

25 октября, воскресенье

МКЦ

Сольный концерт Сергея Дроботенко (12+) – 18:00. Юморист представит программу с монологами, пародиями, музыкальными номерами и импровизацией.

ДК «Приокский»

Концерт «От сердца к сердцу» (6+) – 13:00. Мужской камерный хор «Любомир» исполнит русскую и зарубежную хоровую музыку XX века, обработки народных песен и музыку советской эстрады. Также прозвучат произведения на стихи Сергея Есенина. Вход свободный.

Театр драмы

Спектакль «Однажды в тридевятом царстве» (6+) – 12:00. Настя попадает в сказочное царство, которому угрожают Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Девочке предстоит спасти волшебный мир и вернуть сказкам их прежнюю силу.

Спектакль «Джек» (12+) – 18:00. Комедия с мелодраматическим оттенком о семье, которая переживает непростые времена. Исчезновение любимой собаки заставляет героев забыть о разногласиях и бороться за самое важное.

Театр кукол

Спектакль «Конёк-Горбунок» (6+) – 12:00. Знаменитая сказка Петра Ершова оживёт на сцене в современной постановке с ширмой и тростевыми куклами.

Музей-заповедник С. А. Есенина, Константиново

Авторская экскурсия «Константиновские байки» – 11:00. Участники прогуляются по барскому подгорью и парку, услышат малоизвестные истории о Сергее Есенине и узнают, какие места родного села вдохновляли поэта.