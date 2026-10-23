Джаз и немое кино ждут рязанцев в Музее истории молодёжного движения в Ночь искусств

Музей истории молодёжного движения в Рязани в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» подготовило насыщенную программу, которая продлится 3 ноября с 17:00 до 3:15 утра. Посетителей ждут выставки, живая музыка, дискуссии, ночные экскурсии с фонариками и кинопоказ под живой рояль.

Дневная программа: кружева, история и открытия

Праздник стартует уже в 15:00 с уютной «Кружевной гостиной». До 18:00 гости смогут встретиться с мастерицами Артели кружевниц «Нить поколений», познакомиться с тонкостями ремесла и увидеть живые образцы кружевного искусства.

В 17:00 начнется кураторская экскурсия по выставке «Рязань, улица Яхонтова. Топографические воспоминания Юрия Абумова» — уникальному проекту, посвященному памяти улицы через призму личных историй и архивных материалов. А в 17:30 состоится торжественное открытие новой выставки «Особняк.150», приуроченной к юбилею здания музея.

В 18:10 стартует открытая дискуссия «Искусство оживлять историю» — формат, где можно спорить, задавать любые вопросы и быть на одной волне с научными сотрудниками музея. Обсуждаться будут темы, которые реально волнуют современную аудиторию. Завершится дневной блок обзорной экскурсией по музею «Особняк.150» в 18:40.

Вечер джаза

Музыкальная часть вечера начнется в 20:00 с джазовой импровизации. На сцену выйдет группа «Transformer Trio» вместе с вокалисткой Марией Круц. Их выступление продлится до 21:30 и задаст атмосферу всего вечера.

В 23:00 эстафету примет дуэт Анны Гуричевой (вокал) и Матвея Заикина (фортепиано). Их программа продлится до полуночи.

После полуночи, с 00:30 до 01:30, гостей ждет выступление группы SODADE и вокалистки Валерии Руссо.

Ночные сюрпризы: экскурсии с фонариками и немое кино

В 21:30 начнется кураторская экскурсия по выставке «Искусство быть кинозрителем», приуроченной к 50-летию рязанского киноклуба «Кинематограф». А в 22:00 состоится одна из самых атмосферных частей программы — ночная обзорная экскурсия по музею с фонариками. Посетители смогут увидеть экспозицию в совершенно новом свете, буквально и фигурально.

Финальным аккордом ночи станет кинопоказ, который начнется в 02:00 и продлится до 03:15. Гостям продемонстрируют немую комическую ленту «Наше гостеприимство» с легендарным Бастером Китоном в главной роли. Особую магию мероприятию придаст живое музыкальное сопровождение тапёра Александра Никитина.

Все мероприятия в рамках «Ночи искусств» в Музее истории молодёжного движения пройдут бесплатно. Адрес: улица Свободы, 79.

Возрастное ограничение: 12+.