Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Руководитель «ЛизаАлерт» объяснил, почему остановили поиски Усольцевых

Алексей Самохин
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Приостановка масштабной поисковой операции по делу семьи Усольцевых помогла избежать стихийного наплыва туристов в опасную горную местность Красноярского края. Самостоятельные группы могли подвергнуть себя риску и привести к новым трагедиям. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

По словам Сергеева, добровольцы беспокоились не только о результатах поисковой операции, но и о возможном появлении большого числа самостоятельных искателей.

«Просто толпы искателей, подобие золотой лихорадки, только с целью найти пропавшую семью, там не случилось», — заявил глава «ЛизаАлерт».

Он пояснил, что сложный рельеф и дикие животные представляют серьёзную опасность для неподготовленных туристов. Массового наплыва людей удалось избежать.

Вероятность обнаружить следы пропавшей семьи остаётся крайне низкой. Сергеев объяснил это природными процессами, которые постепенно уничтожают возможные улики.

Таяние снега и потоки воды в горах способны смывать следы, оставшиеся на местности. Поэтому со временем шансы найти новые свидетельства пребывания Усольцевых в районе исчезновения уменьшаются.

По словам руководителя поискового отряда, ситуация остаётся прежней: несмотря на проведённые операции, установить судьбу семьи пока не удалось.

Что известно об исчезновении Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября 2025 года. Их маршрут проходил в районе урочища Буратинка неподалёку от посёлка Кутурчин Партизанского района Красноярского края. После этого семья перестала выходить на связь.

В масштабной поисковой операции участвовали более 1,5 тысячи человек. Её завершили 12 октября 2025 года, пропавших не нашли. Позже поиски продолжили профессиональные спасатели.

Всего за год в районе исчезновения провели 11 поисковых операций, в том числе в 2026 году. Они не принесли результатов.

Системная работа по поиску продолжается, сообщили в «ЛизаАлерт». Часть запланированных мероприятий не состоялась из-за повышенной активности медведей, а наступление холодов дополнительно осложнило работу в горах.

По данным следствия, основной версией исчезновения семьи остаётся несчастный случай.

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