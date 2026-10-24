В Орле после атаки ВСУ повреждены дома, автомобили и предприятие

Несколько многоквартирных домов, предприятие и автомобили получили повреждения в Орле в результате украинской атаки. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главы города, в Советском районе пострадало одно из предприятий. В нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, есть повреждённые автомобили.

После происшествия комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела экстренное заседание. Участники определили первоочередные задачи и порядок дальнейших действий.

На местах работают оперативные службы, сотрудники «Спецавтобазы», «Орёлводоканала» и муниципального предприятия «ТТП». Городские службы оценивают масштаб повреждений и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.

В ближайшее время сотрудники администрации начнут поквартирный обход. Им предстоит зафиксировать повреждения и уточнить, какие квартиры пострадали.

Управляющие и подрядные организации должны приступить к восстановительным работам в многоквартирных домах. Администрация координирует действия городских служб совместно с оперативными подразделениями.

О пострадавших мэр не сообщил.