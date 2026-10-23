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Новости России

Москва встретит последние октябрьские выходные солнцем и теплом до +12 градусов

Алексей Самохин
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В последние выходные октября в Москве сохранится сухая погода благодаря мощному антициклону. Днем воздух прогреется до +11…+12 градусов, однако ночные температуры продолжат снижаться. Подробный прогноз на 24 и 25 октября в беседе с aif.ru представила главный специалист ИА «Метеоновости» в области синоптической метеорологии Татьяна Позднякова.

В субботу, 24 октября, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит около +11…+12 градусов. Юго-восточный ветер останется слабым, его скорость не превысит 2–4 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 758–760 мм ртутного столба. Днем влажность воздуха составит 50–55%, а утром и ночью увеличится до 75–80%. В темное время суток температура опустится до +2…+5 градусов.

Воскресенье, 25 октября, по прогнозу Поздняковой, станет самым солнечным днем выходных. Дождей не ожидается, а воздух снова прогреется до +12 градусов.

Ветер сохранит юго-восточное направление и немного усилится. Его скорость составит 3–5 м/с, при этом порывы днем могут достигать 8–10 м/с.

Антициклон продолжит влиять на погоду в столичном регионе. Барометры покажут около 758–759 мм ртутного столба, а дневная влажность снизится до 43–48%.

В ночь на понедельник, 26 октября, небо останется ясным. Из-за этого температура в Москве и области может опуститься до +1…+2 градусов, а в пригородах ожидаются первые заморозки.

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