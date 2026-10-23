Baza: В аэропортах Москвы отменили 107 рейсов из-за риска атаки БПЛА

Московские аэропорты столкнулись с изменениями в расписании полетов. На фоне введения новых ограничений на движение в воздушном пространстве, связанных с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов, было отменено или перенесено 107 ближайших рейсов.

Наиболее серьезным образом ситуация отразилась на работе аэропорта Шереметьево. Там были полностью отменены 72 рейса, включая как вылеты, так и прилеты, сообщает канал «Baza«.

В аэропорту Внуково 33 рейса были перенесены на следующие сутки, то есть на 24 октября. Наименьшие потери понес аэропорт Домодедово, где отмене подверглись лишь два вылета.

Из-за переноса вылетов пассажирам придется столкнуться со значительными неудобствами. Время ожидания отправления некоторых самолетов может достигать 14 часов.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 26 БПЛА, летевших на столицу сегодня.